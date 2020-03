Licenziamenti Ericsson in Campania, in consiglio la mozione

Un fulmine a ciel sereno per i lavoratori di Ericcson services Italia della sede napoletana. La multinazionale svedese annuncia infatti tagli e licenziamenti in diverse sedi tra cui quella all’ombra del Vesuvio. Poche ore fa è stata depositata in Regione Campania una mozione, a firma di tre consiglieri di maggioranza (Gianluca Daniele, Giovanni Chianese e Antonella Ciaramella), che chiede l’apertura di un tavolo nazionale al quale possano prendere parte i rappresentati di Palazzo Santa Lucia. Il 27 febbraio scorso Ericsson ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 235 dipendenti da espletare in 120 giorni, una notizia che segue quella del 31 gennaio, in cui si annunciavano 100 esuberi totali di cui a Napoli 28, questa procedura è stata poi modificata in vista dell’aggravarsi della situazione, di conseguenza si teme che, in proporzione, sarà a rischio l’intera sede di Napoli.

Dal punto di vista organizzativo Ericsson è articolata sul territorio nazionale con diverse sedi amministrative, alle quali afferiscono ad ogni effetto anche i dipendenti appartenenti ai cosiddetti punti di riferimento operativo, come Genova; Moncalieri; Milano; Napoli (Catanzaro, Molfetta, Palermo); Roma (Cagliari e Sesto Fiorentino); Venezia (Casalecchio di Reno e Verona). Nella mozione si leggono le motivazioni che hanno spinto la multinazionale svedese alla riduzione di personale, che sarebbe «a causa della contrazione dei volumi di operatività e per l’ottimizzazione dei costi, per compensare la perdita di una commessa rilevantissima, ovvero il contratto di manutenzione della rete mobile di Vodafone, con cui era stato instaurato un rapporto commerciale sull’attività specifica dal 2011. Tra le motivazioni che hanno portato l’azienda alla dichiarazione degli esuberi c’è anche la crescente internalizzazione, da parte di altri operatori nazionali, delle attività di sviluppo e di manutenzione della rete». «Il 25 novembre 2019 – fanno sapere i firmatari della mozione – Ericsson Spa ha firmato il contratto di espansione, accedendo così a fondi ministeriali e prevedendo un incremento di almeno 30 nuove unità».

L’obiettivo della mozione è di impegnare «il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e gli assessori competenti a mettere in atto ogni possibile tentativo a tutela e salvaguardia dei lavoratori e dei livelli occupazionali, a prendere parte ai tavoli nazionali, visto l’impatto che i licenziamenti hanno in percentuale al Sud e a verificare, contestualmente, le difficoltà denunciate dall’azienda in merito alle condizioni di mercato e alla situazione finanziaria ingeneratasi. Difficoltà che vanno urgentemente discusse anche alla luce del fatto che in passato Ericsson ha fatto ricorso a sovvenzioni statali e che già precedentemente ha tentato di ridurre il personale per non meglio specificati problemi di natura finanziaria».

