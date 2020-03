Lennart Felix a Positano sulle orme di Kempff , quando la musica di Beethoven fa dimenticare ogni problema

Positano, Costiera amalfitana. Ci troviamo "Da Vincenzo" Delikatessen, uno dei pochi rimasti aperti in questi giorni difficili per l'Italia e anche per la Costa d' Amalfi. Al banco c'è un giovane che sente Beethoven , Concerto numero 5 per piano. Ci fa venire in mente Kempff , che qui, nella Fondazione Orfeo, aveva deciso di vivere. Un grandissimo musicista, straordinario esecutore di musiche di Beethoven "Il più grande", ci dice. Poi scopriamo che ci siamo trovati con chi sta sulle sue orme. "Sono stato anche con n Martha Argerich la maggior pianista al mondo", ci spiega. Dalla passione che mostra siamo sicuri che Lennart Felix diventerà anche lui fra i migliori del mondo, e già ora è sicuramente un grande . Lennart Felix (1993) è pianista e vive a Monaco. Attualmente sta preparando vari concerti lì, così come ad Amburgo. Presto collaborerà con l'artista Noah Wunsch a un progetto cinematografico. Tra il 2008 e il 2012, ha studiato alla Hochschule für Musik und Theater, nella classe di pianoforte di Friedemann Berger e Christoph Adt. Nel 2010, ha vinto il secondo premio al Concorso Internazionale Hindemith Wettbewerb a Berlino. Nel 2015, è stato finalista al Concorso internazionale di musica da camera di Beethoven con Jan Paul Kussmaul. Il suo approccio al piano è principalmente influenzato dal suo lavoro con il professor Peter Feuchtwanger, nonché da incontri decisivi con i professori Niel Immelman e Paul Gulda. Nel 2017, anche la sua partecipazione alle Masterclass Beethoven nella città di Positano (Italia), sotto la direzione di Jan Jiraceck von Arnim, ha svolto un ruolo significativo nella sua formazione musicale.