LE ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE

La ricetta di Gaspare, noto pasticciere della Penisola Sorrentina, da fare in casa. Ingredienti: 1 lt acqua, 900 gr farina ,100 gr Margherina 20 uova , pizzico di sale

Procedimento: portare ad ebollizione acqua e burro o margherina ,quando si è sciolto il burro aggiungere farina e pizzico di sale… mescolare bene , quando l’impasto si stacca dalle pareti della pentola aggiungere le uova poco alla volta e continuare a mescolare. Quando tutto sarà pronto mettere l’impasto in un sac a posch . Imburrare carta da forno e con il sac a Posch fare vari cerchi (non troppo grandi). In una padella alta far scaldare l’olio (deve essere bollente) calare il foglio di carta e con un movimento appoggiare il contenuto nell’olio portando via la carta(occhio alle dita☺️). Far dorare e gonfia le Le zeppole, girarle e poi una volta tirate su’ appoggiare in un vassoio con carta assorbente.. farcite con crema e amarene!