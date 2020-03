LE RIFLESSIONI E I CONSIGLI DEL COMMENDATORE GAETANO MASTELLONE

Ho ricevuto questo messaggio molto forte, e veritiero, sul mio telefonino 📱 con la preghiera di diffonderlo! Lo faccio volentieri perché ci credo.

Se vi fa impressione vedere il vostro paese deserto e con le saracinesche dei negozi abbassati, ricordatevene quando la quarantena sarà finita perché se non sarete voi ad aiutare i commercianti della vostra città quelle serrande non si alzeranno più e vivrete in una città spettrale per sempre. Sono i piccoli negozi che tengono viva la città , penso che ora più che mai ve ne stiate rendendo conto.

Ricordatevi di ciò che stanno perdendo in questi giorni e dei sacrifici che faranno quando riapriranno. Non vi fate prendere dallo shopping inutile online perché in quarantena le cose futili non vi occorrono, piuttosto tenetevi quei soldi in tasca per spenderli quando uscirete di casa. A nome di tutti i commercianti … i soldi, i nostri soldi devono restare in Italia … le nostre eventuali vacanze future ( per chi potrà ) facciamole nel nostro paese, in Italia 🇮🇹 ricordatevelo perché ora più che mai il nostro futuro dipende da noi, da te.

