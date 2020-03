Dopo le polemiche legate alla notizia sul sospetto caso di Coronavirus a Sorrento è d’obbligo una riflessione sul diritto di informazione

A seguito della pubblicazione del caso della turista spagnola presentatasi all’ospedale di Sorrento con una sindrome influenzale ed alla diffusione della notizia del sospetto di contagio da Coronavirus, abbiamo ricevuto un vero e proprio bombardamento di messaggi, molti dei quali dai toni critici sull’allarmismo generato dall’articolo. Per fortuna il tampone ha avuto esito negativo e tutti possiamo tirare un sospiro di sollievo. Ma noi di Positanonews ci teniamo a precisare come l’informazione sia un dovere del giornalista. Abbiamo trattato la vicenda con estrema cautela attenendoci alla deontologia professionale che sempre ci guida. Non potevamo esimerci dal rendere noto quanto stava accadendo a Sorrento, era nostro dovere documentare una vicenda così delicata ed importante, informando i cittadini. Non siamo stati i soli, la notizia è stata pubblicata da altri giornali, è stata diffusa anche dai TG regionali e la stessa Ansa, che è la maggiore agenzia di stampa italiana, ha riportato la notizia aggiungendo che l’ospedale di Sorrento era stato chiuso. Noi abbiamo deciso di documentare in diretta quanto stava realmente accadendo e ci siamo recati fuori all’ospedale di Sorrento smentendo la chiusura del nosocomio (ad essere chiuso solo il Pronto Soccorso) contribuendo in questo modo a ridimensionare la situazione di allarme e fornendo anche un’informazione utile per chi, per motivi personali, avesse deciso di raggiungere l’ospedale o avesse avuto bisogno di recarsi al Pronto Soccorso. Abbiamo voluto dedicare la nostra domenica a seguire l’evolversi della situazione e non l’abbiamo fatto stando comodamente seduti dietro ad una scrivania ma recandoci sul posto per amore della cronaca e della verità, così come abbiamo sempre fatto. Abbiamo cercato di usare toni il meno allarmistici possibili ma purtroppo è stata la stessa natura della notizia a creare preoccupazioni. La stampa non può essere aggredita per aver riportato una notizia fondata, ovvero quella della presenza di un caso sospetto. E’ il nostro lavoro e cerchiamo di farlo sempre nel rispetto della verità, ma è giusto che i cittadini siano sempre informati di quanto avviene nel loro territorio.