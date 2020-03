Lavezzi, Cavani ed i bei tempi nel Napoli.

Se è vero che nel cuore dei tifosi del Napoli sono rimasti impressi i 2 grandi idoli Lavezzi e Cavani, è altrettanto vero che nelle menti dei 2 giocatori è ancora tanto vivo il ricordo del periodo in cui vivevano, si emozionavano e facevano emozionare la città partenopea. Lo dimostra un post del Pocho che ha taggato l’ex compagno nella partita a Cesena, vinta per 4-1, in cui entrambi avevano segnato! “Ci siamo divertiti” afferma Lavezzi, “Lo dico sempre, è stato un piacere condividere diversi anni della mia carriera con te”, replica Cavani!