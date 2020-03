Anche oggi non poteva mancare l’appuntamento atteso oramai da tanti con la favola di #iorestoacasa che il bravissimo attore positanese Giuseppe Rispoli ci regala quotidianamente regalandoci un sorriso in questo periodo in cui tanto ne abbiamo bisogno. Siamo giunti alla favola numero 11 che questa volta è dedicata alle famose scale di Positano. Non vi anticipiamo nulla ma vi raccomandiamo di ascoltarla fino alla fine e, come ricorda sempre Giuseppe alla fine dei suoi video, andrà tutto bene.