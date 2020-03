L’appello di Gattuso: “anche se costa sacrificio, restiamo a casa”.

Al coro degli sportivi si è aggiunto quest’oggi anche Rino Gattuso che, attraverso un videomessaggio, saluta i tifosi del Napoli e gli amanti dello calcio europeo e mondiale, chiedendo a tutti di continuare a restare a casa: “E’ fondamentale, perché ci sono i nostri dottori e i nostri infermieri che stanno facendo un grande lavoro. Mi spiace per tutte le persone che ci hanno lasciato ed è per questo che dobbiamo rispettare le regole. So che è difficile restare in casa, ma bisogna che facciamo uno sforzo tutti quanti”.