La vignarola di chef Gennaro Esposito: un piatto profumato e delizioso da fare a casa

Riscoprire i sapori e rielaborare il meglio che la cucina italiana ci offre, stare a casa è soprattutto un piacere per il palato. Lo chef vicano Gennaro Esposito, ci consiglia la sua vignarola un classico della gastronomia romana, “un piatto che è uno straordinario insieme di profumi e consistenze diverse” sempre più reinterpretato in ogni angolo dello stivale. Ecco la ricetta del patron della Torre del Saracino, raccontata ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

Ingredienti per la vignarola di chef Gennarino Esposito:

Fave, Piselli, Patatine novelle rotonde, Cipollotto, Carciofi, Maggiorana, Prezzemolo, Cuore di lattuga

Procedimento:

Dobbiamo rosolare in un tegame largo patate, carciofi, cipollotto tagliato a spicchi o a metà a seconda della grandezza. Via via aggiungiamo tutti gli ingredienti lasciando a fuoco moderato e giocando con l’intensità. Non va aggiunta acqua, si deve giocare con le temperature. Il risultato deve essere una verdura piacevolmente rosolata ma non bollita o stufata. Alla fine aggiungiamo questi cuori di lattuga che possiamo lasciare a spicchi o tagliare a julienne. Le erbette che vi consiglio di mettere sono il prezzemolo e i rametti di maggiorana. Buon appetito!