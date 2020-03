In questo momento particolare di difficoltà legata all’emergenza Coronavirus affidiamoci con fede alla Beata Vergine Maria Incoronata di Positano rivolgendoci a Lei con la Supplica per i casi urgenti. La “mamma” di Positano, come in tanti la chiamano affettuosamente, ascolterà la preghiera dei suoi figli aiutandoli ad affrontare questa situazione di prova.