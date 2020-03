“La strategia del colibrì” contro il coronavirus: il video emozionante dei volontari della P.A. “I Colibrì” Costa d’Amalfi

I volontari della Pubblica Assistenza “I Colibrì ” Costa d’Amalfi, sono impegnati dal primo giorno sul fronte della battaglia contro il coronavirus. Tante le iniziative messe in campo: farmaci e viveri a domicilio, banco alimentare, trasporto pazienti per visite specialistiche, supporto ai comuni e tante altre attività come, da ultimo, la raccolta sangue di cui c’è carenza on questo momento di emergenza. Fondamentali le azioni di informazione e sensibilizzazione alla popolazione.

In questa ottica, i volontari hanno prodotto un video interpretato da loro stessi, in cui raccontano la favola del Colibrì, fonte di ispirazione dell’associazione, come già sta avvenendo a livello nazionale con lo spot di Simone Cristicchi. Un video emozionante che invita i cittadini a fare la propria parte, proprio come il Colibrì che contribuiva a spegnere l’incendio anche con una piccola goccia d’acqua, semplicemente restando a casa

di seguito link al video disponibile eventualmente anche in alta risoluzione