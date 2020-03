La SSC Napoli: “Il Napoli vanta il più alto possesso palla nella Serie A 2019/20”.

In attesa di ritornare al calcio giocato, la SSC Napoli celebra molto incoraggiante per la squadra di Gattuso sui propri canali social: “Il Napoli vanta il più alto possesso palla nella Serie A 2019/20 (59.8%), oltre ad essere la squadra che in media completa più passaggi a partita (517.5). Il calciatore azzurro che ha completato più passaggi, nell’arco del campionato, è Fabian Ruiz, a quota 1488, record della attuale stagione in Serie A”. Una piccola vittoria dunque che lascia ben sperare per quando si potrà ricominciare a giocare. Nelle ultime ore è in atto una guerra in Lega tra la fazione di De Laurentiis e Lotito, che vorrebbero la ripresa degli allenamenti il prossimo lunedì, e la fazione di Marotta, supportato da un squadra di medici, che vorrebbero rinviare la ripresa degli allenamenti a dopo il 3 aprile.