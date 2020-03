IL MESSAGGIO DI MARIO GARGIULO

Siamo davanti a un virus che, purtroppo, è solo falsamente democratico. La verità è che non colpisce tutti allo stesso modo, soprattutto economicamente. La difficoltà più grande in questo momento è resistere, tenere duro e mettere il piatto a tavola fino al giorno in cui torneremo gradualmente alla nostra vita.

Le risorse messe in campo dal #Governo non risolveranno tutti i nostri problemi, ma daranno un po’ di ossigeno alle famiglie che erano già in difficoltà prima, quando l’economia del nostro territorio girava a pieno regime. A questo va aggiunta la solidarietà, che ha sempre contraddistinto noi sorrentini. Devo dire che, anche questa volta, non stiamo deludendo da questo punto di vista, anzi. Proprio per questo voglio ringraziare la Croce Bianca che, con l’apertura del #contocorrente (qui gli estremi 👉🏻 Croce Bianca Sorrento IBAN IT10G0623040260000056842951 – Causale “Comune di Sorrento per emergenza CoronaVirus), aveva in qualche modo anticipato il Governo, portandosi avanti – insieme al Comune – nel raccogliere una somma aggiuntiva che servirà ad allargare la platea, e a fornire beni di prima necessità ad ancora più famiglie sorrentine.