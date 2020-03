La serie B non si ferma. In campo Pordenone – Juve Stabia.

Pordenone e Juve Stabia, in campo fra poco più di un’ora per la 27° giornata di serie B, hanno solo due precedenti: la finale di Supercoppa di Serie C, dove furono i ramarri a sollevare la coppa, vincendo col risultato di 3-0 ed il turno di andata del campionato in corso dove, al Menti, le vespe hanno vinto per 4-2. Alle ore 21:00 dunque, in un turno infrasettimanale, il torneo cadetto si svolge regolarmente nonostante l’emergenza del Coronavirus. I ramarri, nell’ultimo match sono tornati a vincere dopo il periodo di crisi e lo hanno fatto sul difficile campo dell’Empoli, rilanciandosi verso i playoff e provando anche a giocarsi la promozione diretta. Per quanto riguarda la Juve Stabia, il principale obiettivo rimane sempre la salvezza: sabato al Menti il pareggio con il Trapani è stato considerato un risultato deludente ma, tutto sommato la squadra, sotto di due gol era riuscita anche a rimontare sfiorando addirittura la vittoria.