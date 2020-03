Sono tante le Chiese in penisola sorrentina dedicate all’Annunziata, tutte straordinariamente belle, con pale d’altare tutte d’autore. Oggi 25 Marzo si celebra la liturgia. A Sant’Agnello presso il seicentesco santuario di Angri, alle 12.00, al suono delle campane, le preghiere in rete . Allo stesso orario a Piano, scatta la prece per la Chiesa confraternitale alle spalle di San Michele.