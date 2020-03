La Regione Campania sospende tutti i ricoveri programmati, consentiti solo quelli con carattere d’urgenza

Per gestire l’emergenza legata al Coronavirus negli ospedali la Regione Campania ha adottato nuovi provvedimenti. Dalla Direzione generale per la tutela alla salute e coordinamento del sistema sanitario regionale si dispone la sospensione da oggi, giovedì 12 marzo e fino a 6 aprile, dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture ospedaliere pubbliche, private accreditate e gli ospedali classificati.

Sarà possibile effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza “non differibili”; tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti onco-ematologici medici e chiurgici; tale sospensione è valida anche per tutte le attività in libera professione intramoenia.