La Rai a Positano. Servizio al tempo del Coronavirus

La Rai a Positano, Costiera Amalfitana. Servizio al tempo del Coronavirus. Un Paese che in questo periodo avrebbe dovuto essere brulicante di turisti si ritrova ad essere invece deserto, rispettando completamente tutte le regole imposte: non si vede nessuno per le strade. Abbiamo intervistato Ornella Amitrano, il titolare del ristorante La Cambusa ed il Presidente della Pro Loco, e Sasà Rispoli, il proprietario della Buca di Bacco ed ex presidente degli albergatori di Positano.