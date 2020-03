La quarantena di Marina Alaimo a sgusciare i piselli: ecco le migliori ricette con i legumi del Vesuvio

Durante questi giorni in cui è bene restare in casa, tutti gli italiani hanno tirato fuori hobby e passioni che non coltivavano ormai da anni, a causa di una vita frenetica. C’è chi si dedica al giardinaggio, alla lettura di un libro, alla cucina, ma sono davvero in pochi coloro che spendono il loro tempo in casa a sgusciare piselli. E’ questo il caso di Marina Alaimo, giornalista pubblicista, free lance, con un valore aggiunto, l’essere napoletana: vivo in una delle città più belle del Mondo, in passato importante capitale europea, oggi capitale delle contraddizioni, ma anche del buon cibo. Marina è anche sommelier e wine writer, ama il mondo del vino in tutti i suoi aspetti, dal più frugale alle etichette ricercate o vintage.

La pasta e piselli di Marina Alaimo

Per chi, come Marina, ha la fortuna di avere a disposizione quei magnifici legumi freschi, riportiamo una delle principali ricette napoletane i cui protagonisti sono proprio i piselli del Vesuvio.

Pasta e piselli alla napoletana

La pasta e piselli è una ricetta semplice quanto buona a base di pasta cotta insieme a piselli stufati insieme a cipolla e pancetta rosolata lentamente, il tutto amalgamato da parmigiano ed un giro di pepe a rendere questa ricetta povera davvero incredibile.

Ingredienti

Pasta, piselli freschi del Vesuvio, pancetta, cipolla, olio extravergine d’oliva, parmigiano reggiano, sale marino, pepe nero.

Preparazione

Prima di tutto sgranate i piselli, lavateli sotto acqua corrente e lasciateli a scolare per un paio di minuti. Nel frattempo tagliate la pancetta in cubetti delle stesse dimensioni rimuovendo un po’ del grasso in eccesso. In una pentola antiaderente alta e dal fondo spesso versate due cucchiai di olio extravergine d’oliva, aggiungete la pancetta e rosolatela a fuoco medio per circa due minuti.

Sbucciate la cipolla e tagliatela a dadini delle stesse dimensioni. Quando la pancetta sarà completamente rosolata aggiungete la cipolla e portate il livello della fiamma al minimo e lasciatela appassire. Aggiungete i piselli, coprite il tutto con acqua e lasciate cuocere per almeno venti minuti. In una pentola a parte cuocete la pasta fino a che non sarà al dente e completate la cottura nella pentola con i piselli, aggiustando di sale e pepe e mantecando con il formaggio.