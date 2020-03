La penisola sorrentina unita per combattere l’emergenza Coronavirus. La Protezione Civile di Piano di Sorrento si attiva per una tenda triage fuori all’ospedale di Sorrento. Riportiamo il messaggio e le foto pubblicate dal sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino.

“La direzione sanitaria dell’Ospedale di Sorrento chiama, la NOSTRA PROTEZIONE CIVILE RISPONDE. Serviva una tenda per triage pazienti al di fuori della struttura ospedaliera e noi ci siamo subito attivati.

Voglio ringraziare il caponucleo Luigi ed i volontari Armando e Fabrizio sempre pronti con la loro esperienza al servizio della comunità tutta.

Un plauso a miei colleghi agli infermieri a tutto il personale del Nostro Ospedale al direttore sanitario Giuseppe Lombardo in prima linea per il grande lavoro che con abnegazione e senso di responsabilità in maniera professionale ed amorevole stiamo svolgendo insieme in questi giorni difficili per la nostra terra.

UNITI CE LA FAREMO. VOI RESTATE A CASA. IL VOSTRO SINDACO MEDICO VINCENZO IACCARINO”