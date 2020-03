La preghiera del papa ai fedeli di tutto il mondo

Il Papa il simbolo della cristianità mondiale ha processato una messa nel tardo pomeriggio per pregare per le vittime del Covid 19 e per dare una speranza al popolo mondiale. Un messaggio di pace e solidarietà dedicata alla “Pasqua” delle famiglie che stanno soffrendo un periodo buio della nostra vita.

Sotto una pioggia battente sua santità sembra essere un uomo pieno di paura ma allo stesso tempo deciso.

“VISO STANCO E SOFFERTO NON E’ SOLO… TUTTO IL MONDO LO GUARDA E SEGUE LA SUA PREGHIERA PROFONDA ED INTENSA”.

Ha ribadito di stare UNITI PERCHE’ tutti stiamo sulla stessa barca e tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Tutti pur smarriti devono remare nella stessa parte. Nessuno può andare avanti ciascuno per conto suo. Ma è giusto che che ognuno si affida al prossimo. E come un figlio che smarrito dorme e si affida al padre. Ecco noi siamo figli di ciascuno di noi e siamo uno servitore e salvatore degli altri. Ricordando un ciak cinematografico possiamo ricordare l’immagine che vedeva Fernandel in uno dei film con Gino Cervi in uno dei film di don Camillo e don Peppone. Il papa a mo di don Camillo, che portava da solo la croce al fiume , lui porta la croce di Gesù Cristo davanti a tutti pur restando da solo ma accompagnato dalla fede che lo assiste. Lui Franceschito non ha paura ha fibra forte e fede unica.

FEDE UNIVERSALE.

Quella fede che deve assistere anche il mondo intero. Il coraggio del mondo intero è invece quello di rimanere a casa e di abbandonare le materiali abitudini. Fermo deciso e speranzoso. Ringraziando medici, infermieri e operatori dei supermercati per aver compreso che nessuno si salva da solo conclude che ognuno deve avere fiducia nel prossimo.

Devono essere la fede nel nostro signore e nelle persone altrui l’arma per sconfiggere il male invisibile e quello oscuro. Con Dio non si fa naufragio impariamo a nuotare. Lui ha ribadito che con Dio la vita non muore mai .

SOLIDARIETA’ E SPERANZA

Solidarietà e speranza devono dare solidità in queste ore dove tutto sembra naufragare.. Ribadisce che noi abbiamo una speranza. La mancanza di tante cose poi porterà la forza della rinascita.

Ribadire che abbracciare la croce di Gesù significa abbandonare ogni affanno di onnipotenza e di cose materiali.

Nello spirito si vive meglio la vita quotidiana.