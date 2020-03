LA PESCA TRA GLI ESERCIZI ATTIVI IN QUESTO PERIODO

L’esercizio della pesca in mare sembra essere tra le attività fattibile in questi tempi di ferma generale. I tre Golfi, di Napoli, Gaeta e Salerno non conoscono sosta di ambito. Sono tanti i pescherecci in attività, la grande flotta Gaetana, quella salernitana e i pochi napoletani, anzi, Torresi, per lo piú con tecnica a rientro, cioé reti di posta calate di sera e issate all’alba, o strascico. Solo qualcuno resta in mare giorni e giorni, come il Fante di Picche che arriva dalla Sicilia nelle acque di Napoli. Tutti in mare, chi sa a chi lo vendono questo pesce?se i mercati sono chiusi e la ristorazione pure, ai supermercati forse. Sarà sicuramente congelato in gran parte. Da marinetraffic rileviamo per giorni e giorni che i pescherecci attivi sono:

Golfo di Napoli

Marilibera, Arcaceleste, O’ Presidente, Giuseppe Figli, Nuova gioiosa, Fante di picche.

Golfo di Gaeta

Magone, Juri 1,Carmela madre, Tempesta IV. Lola II, maria madre II,Silverio,

GOLFO Salerno

Gaetano padre, Pino Lembo, nuovo padre Pio.