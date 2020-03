La pastiera napoletana: i trucchi dello chef Cannavacciuolo. Ecco la ricetta.

La ricetta della pastiera napoletana messa a punto dallo chef Cannavacciuolo promette di essere perfetta: una lenta e curata preparazione del grano, la scelta della ricotta di bufala, la cottura precisa e puntuale. Che vogliate preparare la versione tradizionale o quella dello chef stellato, il fattore più importante nella pastiera napoletana è il tempo. Ci vogliono due giorni per prepararla come si deve, quindi meglio attrezzarsi per tempo.

Pastiera napoletana, Ingredienti per 4 persone

Procedimento A

300 g di grano cotto

200 ml di latte

1 cucchiaino di strutto

la scorza di 1 limone di Sorrento

la scorza di un’arancia

Procedimento B

350 g di ricotta di bufala fresca

300 g di zucchero

4 uova intere

3 tuorli

un pizzico di cannella in polvere

150 g di arance e cedri canditi a cubetti

5 gocce di aroma di fiori d’arancio

500 g di pasta frolla

Pastiera napoletana, Preparazione

Per preparare la pastiera, in una pentola cuocete a fuoco bassissimo gli ingredienti del procedimento A come una crema, mescolando di tanto in tanto per circa 30 minuti. Spegnete e conservate a temperatura ambiente eliminando le scorze degli agrumi. Montate ora gli ingredienti del procedimento B in una planetaria o con lo sbattitore elettrico.

Unite i due composti aggiungendo anche i canditi e l’aroma di fiori d’arancio. Foderate una tortiera con la pasta frolla, lasciandone un po’ da parte, e riempite con il composto ottenuto. Con la pasta frollarimasta formate delle strisce e intrecciatele sulla superficie della torta; cuocete in forno a 190 °C per circa un’ora. Controllate con uno stecchino di legno la cottura interna della pastiera. A cottura ultimata, spegnete il forno e lasciate rassodare a forno socchiuso per almeno un’ora e 30 minuti. Quando la pastiera è raffreddata, sformatela con attenzione e servite a temperatura ambiente.

Il consiglio di Cannavacciuolo

La ricotta di bufala deve essere freschissima. La pastiera andrebbe conservata a temperatura ambiente per non più di 4 giorni. Se la conservate in frigorifero, servitela comunque a temperatura ambiente per far esprimere al massimo il suo aroma. Usate un’ottima qualità di aroma di fiori d’arancio e non esagerate nell’uso, per non rischiare di ottenere un gusto stucchevole.

