LA PAROLA DEL VESCOVO ALFANO “NON TEMERE”

Il vescovo monsignor Francesco Alfano, come ormai consuetudine, lancia il suo messaggio in questo giorno di festa via youtube. Oggi San Giuseppe, festa dei papà, festa degli artigiani operai, nel Santuario di San Giuseppe a Sant’Agnello si sarebbe tenuta una grande celebrazione liturgica e popolare. La confraternita dei Giuseppini, Priore Nello Prudente e Don Fabio Savarese avrebbero accolto popolo e autorità,nella messa celebrata dal Vescovo, nei primi banchi la Società operaia mutuo soccorso con il presidente Francesco Ambrosio e il verde Gonfalone. Tutto questo oggi non é possibile, il 2020 verrà ricordato anche per questo. Dobbiamo appagare il nostro bisogno spirituale ascoltando la parola del vescovo via youtube. “Giuseppe non temere”. E meno male che Alfano ha capacità informatiche e crede, ma già dalla prima ora, nel mezzo di comunicazione digitale e nei social. Il suo esempio continuo e costante ha fatto sì che tanti Preti della diocesi sono vicini alla gente attraverso Facebook, con l’ascolto, la preghiera e la messa.