La PA Millenium Costa d’Amalfi festeggia vent’anni di protezione e volontariato

Vent’ anni di interventi ed assistenza costante al territorio. La pubblica assistenza Millenium Costa d’Amalfi festeggia dunque il suo ventesimo compleanno. Innumerevoli episodi nei quali sono intervenuti sempre al sostegno della Costiera amalfitana e dei propri abitanti.

Millenium è sinonimo di protezione civile e di pubblica assistenza, sinonimo di info/formazione alla popolazione, sulle buone prassi, l’autotutela, il ripetto delle regole, attraverso i Campi Scuola, i progetti nelle scuole…

Ecco la nota della PA Millenium Costa d’Amalfi:

«Avremmo voluto festeggiare i primi vent’anni in un clima diverso – si legge da una nota firmata Millenium – abbiamo preferito farlo in modo più sobrio attraverso un manifesto fatto affiggere nelle nostra strade, in quello stesso territorio che sin dalla prima ora ci ha visto protagonisti come Volontari della Pubblica Assistenza. In venti anni abbiamo messo le esigenze dei nostri concittadini al primo posto delle nostre attività di Protezione Civile, di Assistenza alle Istituzioni, di sollievo e aiuto nelle calamità e nelle emergenze. Oggi vogliamo festeggiare chiedendo l’aiuto e il sostegno di tutti per poter continuare la nostra attività per ancora tanti “venti anni”; vogliamo farlo con rinnovato entusiasmo, capacità e abnegazione. Due le espressioni chiave del nostro appello: “Aiutateci ad aiutarvi meglio” e “La Protezione Civile sei tu”. Non frasi banali o modi di dire, ma le due facce della meravigliosa moneta del Volontariato. Dateci forza e sostegno, partecipate con noi ad aiutare il prossimo con cui viviamo la nostra quotidianità, scoprirete una cosa bellissima e straordinaria: il volontariato serve molto piu’ a chi lo fa che a chi lo riceve».