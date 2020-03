La Opus Ballet porta un pezzo di Ravello ad Italia’s got Talent: Fredric Zoungla sul palco

Costiera amalfitana, Ravello. Il ballerino Frederic Zoungla porta un pezzo della nostra terra sul palco di Italia’s got Talent.

Frederic approda sul palco del talent show con la Compagnia Opus Ballet: Narrano – ballando – come diventa l’amore quando perde la sua essenza pura e diventa ossessione, quasi stalking. Sulle note del celebre brano dei Police Every Breath You Take, canzone che più che raccontare un amore racconta una fissazione, questo gruppo di ballerini è riuscito a dare forma all’ossessione più pericolosa che ci sia.

Standing ovation di Federica Pellegrini e di tutto il pubblico. Da donna, Federica li ha ringraziati per avere portato un tema del genere. Violenza ed eleganza si amalgamano in questo numero eccezionale. Frederic, con la Opus Ballet, ha così riscosso un enorme successo con 4 sì da parte dei giudici.

A soli 15 anni, ricordiamo, Frederic si è visto ripagare anni di sacrifici e passione vincendo un’audizione e venendo ammesso al primo anno di Corso di Formazione professionale con borsa di studio totale all’Opus Ballet di Firenze, Centro professionale di danza tra i più importanti in Italia.