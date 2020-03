La nave da crociera Grand Princess, con 21 persone positive al Coronavirus, attracca nel porto di Oakland. A bordo anche due ragazzi di Vico Equense

La nave da crociera Grand Princess era bloccata al largo di San Francisco dalla scorsa settimana in attesa di poter attraccare e far sbarcare i propri passeggeri. Ricordiamo che a bordo ci sono 3.500 persone e di queste 21 sono state colpite dal Coronavirus. La nave finalmente è entrata nel porto di Oakland, nel nord della California. Ora le autorità locali organizzeranno la messa in quarantena e il rimpatrio delle persone a bordo. Anche la penisola sorrentina è in apprensione perché tra l’equipaggio della Grand Princess ci sono Antonio Pagano e Manuel Russo, due ragazzi di Vico Equense. Stanno bene e sperano di poter far presto ritorno nella loro terra dopo questa difficile esperienza. Sulla nave ci sono altri 32 italiani (31 membri dell’equipaggio ed un passeggero), tutti in buona salute.