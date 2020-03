La natura prende il sopravvento: spettacolo dei delfini a Sorrento

Sorrento. In tempi di coronavirus, anche i porti italiani sono pressoché deserti. O quasi. Qualcuno ha deciso di ignorare l’ordinanza e si è presentato in tutta la sua bellezza.

Quel qualcuno sono due delfini che si sono insinuati a Sorrento per una sorprendente, quanto eccezionale, visita ravvicinatissima. Probabilmente il cambiamento climatico, oppure delle acque limpide come non lo erano da tempo, sono complici dello spettacolo che hanno regalato i delfini questa mattina.

Così, almeno per un po’, questo avvistamento “a km zero” tra le onde increspate dal vento, ha commosso Sorrento e la penisola, permettendo ai cittadini di perdersi un po’ nella bellezza della natura, seppure in città.