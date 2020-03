La Guardia di Finanza sequestra 10.000 mascherine nel napoletano vendute a prezzi esorbitanti e le consegna all’ospedale “Cotugno”

La Procura di Napoli Nord, coordinata dal procuratore Francesco Greco, rende noto che la Guardia di Finanza ha sequestrato 10.000 mascherine in una parafarmacia in località Varcaturo del Comune di Giugliano in Campania poiché vendute a prezzi esorbitanti, con un rincaro del 300% per le “monovelo” (quindi usa e getta) e ben 6.150% per le “LifeGuard” (ovvero quelle provviste di filtro). Le mascherine sequestrate sono state consegnate all’ospedale “Cotugno” di Napoli specializzato in malattie infettive.