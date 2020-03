La Guardia di Finanza scende in campo a Piano di Sorrento: controlli in Piazza della Repubblica

Piano di Sorrento intensifica i controlli con tutte le forze dell’ordine a disposizione. Anche la Guardia di finanza si adegua all’emergenza Coronavirus, con la sospensione delle attività di verifica sul lavoro in nero, sul riciclaggio e anche una sorta di stop ai controlli fiscali.

Anche l’intervento delle Fiamme gialle è fondamentale per istituire posti di blocco e setacciare i cittadini in spostamento che, ricordiamo, devono munirsi di autocertificazione e possono spostarsi solo per lavoro o cause urgenti come approvvigionamento alimentare o farmaceutico.

La Gdf, inoltre, è impegnata anche nel contrasto delle frodi riguardanti più da vicino l’emergenza sanitaria come sancito nella circolare dell’11 marzo diramata a tutti i reparti territoriali delle Fiamme gialle chiamate a vigilare sulle gare di approvvigionamento di presidi e attrezzature sanitarie, come ad esempio mascherine, l’indebito utilizzo di risorse pubbliche per famiglie e imprese.