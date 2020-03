La foto del neonato con il “pannolino arcobaleno” diventa un messaggio di speranza

La foto di un neonato sdraiato sulla pancia, con un pannolino sul quale è stato disegnato il famoso arcobaleno con la scritta “Andrà tutto bene”, sta facendo il giro del web ed è diventata una delle immagini simbolo di questo periodo. E’ stata scattata all’ospedale Niguarda di Milano ed è un’immagine piena di speranza, che parla di futuro e di vita. E la didascalia che l’accompagna recita: “Più forte di tutto c’è la vita! Benvenuti a tutti i bimbi che stanno nascendo in questi giorni difficili… Siete la prova che la vita non si ferma”. Ed è davvero così, la vita non si ferma e dopo questo momento buio uscirà il tanto atteso arcobaleno che mai come questa volta apprezzeremo con tutte le nostre forze. Ed allora restiamo in casa ad aspettare che il temporale passi.