La forza della vita. Tramonti e Ravello festeggiano la nascita di Ilary, auguri a papà Vincenzo e mamma Anna

Tramonti e Ravello in festa per la nascita della piccola Ilary per la gioia dei neogenitori Vincenzo Bennardino ed Anna Amato. In questo momento così difficile la gioia per un lieto evento ci fa comprendere che la vita è più forte di tutto e l’arrivo di Ilary porta un raggio di luce in costiera amalfitana. La redazione di Positanonews formula i migliori auguri a Vincenzo ed Anna per la nascita della loro primogenita ed alla piccola Ilary augura un futuro meraviglioso e sereno.