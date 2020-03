La Curva Sud della Juve Stabia e la Curva B del Napoli unite nella solidarietà.

La Curva Sud, cuore pulsante del tifo della Juve Stabia e gli Ultras 72 della Curva B del Napoli, sono “scesi nel campo” della solidarietà. La tifoseria gialloblu e quella azzurra hanno infatti scelto di non restare ferme in questo difficile periodo, aiutando i nuclei familiari più bisognosi. L’iniziativa della Juve Stabia comprende la raccolta di fondi, tramite un’offerta da parte dei membri e di tutti coloro che desiderano partecipare ed il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto dei beni di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose. Gli Ultras 72, invece, si sono riuniti alla Loggetta da dove sono partiti per consegnare 72 pacchi di generi aimentari a 72 famiglie disagiate. All’iniziativa hanno preso parte numerose aziende ed anche personaggi noti del calcio come Pasquale Foggia, oggi ds del Benevento, che in quel quartiere ci è cresciuto.