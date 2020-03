La cultura non si ferma. Positanonews vi racconta le mostre che non possiamo vedere.

Da Vincenzo Stinga alla Fondazione Sorrento a Raffaello alle Scuderie del Quirinale. Dalla Preistoria con reperti della Penisola al MANN alle Mostre formidabile del Museo Capodimonte. Una serie di eventi a cui Positanonews ha partecipato con i suoi inviati alle inaugurazione riportando di volta in volta, foto video e interviste e impressioni. Tutte già pubblicate sia sulle pagine che nel canale youtube dedicato. Ma vi saranno riproposti in questi giorni di quarantena, sia per allentare la pressione sotto forma di onda tsunami di articoli dedicati al coronavirus sia perché adesso abbiamo più tempo per centellinarli quadro per quadro e apprezzarli più accuratamente. Intanto potete già sfogliare positanonews TV per la serie di video inseriti e fruibili a tutti.