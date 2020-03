La bandiera più spaventosa che potreste vedere sventolare su una nave

La Yellow Jack nel codice internazionale nautico sta per la lettera “L” (Lima) quando abbinata ad una o più bandiere, ma se fatta sventolare da sola significa “malattia contagiosa a bordo”, o meglio serviva a comunicare casi di peste e vaiolo nei secoli scorsi.

Eppure, nonostante le tante navi coinvolte nel contagio coronovirus ,non l’abbiamo vista sventolare su nessuna delle imbarcazioni. Indubbiamente per il comandante della nave che espone la yellow jack è un segno di riconoscimento e di responsabilità. Oggi si parla di sospetti, poi vengono eseguiti gli accertamenti e in ultimo la conferma di casi contagiosi a bordo. A seguire, per protocollo medico internazionale la quarantena per la nave con tutto l’equipaggio e passeggeri. Tra l’altro, mettere in quarantena una nave passeggeri ove non abbiamo un solo oblò che si apre, ma è tutto condizionato climaticamente, significa condannare tutti e 4.000 persone al contagio certo. Oggi tecniche e mezzi sono cambiati e dovranno aggiornarsi sicuramente anche le procedure navali a partire dalla segnalazione al modo di fare la quarantena.

A Napoli la nave Majestic della Grandi Navi Veloci è stata posta in quarantena per sospetti casi di coronovirus a bordo, rivelatisi poi negativi. Ma l’equipaggio ha trascorso alcuni giorni di grande tensione, tra l’altro a bordo vi erano personale della squadra volante per lavori di manutenzione extra cantiere.