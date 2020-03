La Banda di Minori in quarantena “La musica la miglior cura” . L’iniziativa di Positanonews ha successo. Manda il tuo video a direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438 . La più famosa banda della Costiera amalfitana ci manda questo in una Costa d’ Amalfi ancora salva ci penserà la musica a sconfiggere il Coronavirus Covid-19

In questi giorni bui,ognuno di noi è chiuso nelle proprie case e dà il suo contributo per far andare tutto bene.

Noi musicisti offriamo la nostra musica affinché possiamo sentirci tutti più uniti.

Come diceva il buon Bach “la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori” e in momenti come questi è la miglior cura che possiamo desiderare.