Nuovo ko per la Juve Stabia che al Dacia Arena perde per 2-1 con un buon Pordenone!

Nuovo ko per la squadra di Fabio Caserta che al Dacia Arena perde per 2-1 contro un buon Pordenone! Dopo un primo tempo senza infamia e senza lode in cui passano in svantaggio al 32′ grazie ad una prodezza di Gavazzi, nel secondo tempo, forse per quache cambio azzaccato, gli stabiesi riescono ad imporre il proprio gioco e a portarsi sull’1-1 con un rigore ottimamente realizzato da Di Mariano. Purtroppo, però la gioia gialloblè dura poco perché proprio nel suo miglior momento, Strizzolo trova il gol su calcio d’angolo, togliendo definitivamente alle vespe, la speranza di portare a casa il punto. La scelta di far partire dalla panchina Canotto e Bifulco, considerando già la pesante assenza di Francesco Forte, non si è rivelata una buona scelta per il tecnico calabrese che, a questo punto, tornando a Castellammare, dovrà mettersi subito al lavoro per preparare al meglio la prossima sfida in casa con lo Spezia.