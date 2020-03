Juve Stabia-Spezia finisce 3-1. Grande vittoria per la squadra campana in uno Stadio Menti deserto

In uno stadio Romeo Menti deserto si è disputata la partita Juve Stabia-Spezia, conclusasi con la vittoria delle Vespe che hanno segnato 3 gol contro l’unica rete degli avversari. Il primo gol segnato al 24’ del primo tempo dal centrocampista Giacomo Calò che calcia un tiro di punizione spendendolo direttamente in rete. Al 4’ della ripresa l’attaccante Francesco Forte segna il secondo gol. Al 10’, a seguito di fallo in area di Troest, viene concesso un calcio di rigore allo Spezia, affidato a Matteo Ricci che accorcia le distanze. Al 27’ arriva il terzo gol della Juve Stabia ad opera di Alfredo Bifulco. Pur avendo lo Spezia disputato una bella partita con tante azioni d’attacco il gioco delle Vespe si è dimostrato nettamente superiore portandoli alla vittoria.