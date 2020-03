Ivan Rispoli ci regala un live al tramonto in diretta da Nocelle fra il cielo e il mare di Positano la musica non si ferma

Nocelle, Positano siamo nella perla della costiera amalfitana nel cuore del Sentiero degli Dei sulla Costa d’ Amalfi qui la bellezza è assoluta, e la bellezza salverà il mondo.. In questi giorni di quarantena neanche il Coronavirus Covid19 ferma la musica. E così Carola Nava ci scrive le sue emozioni da questa finestra aperta da Ivan che ha partecipato al flash mob Musicale

Sono le 18, e ed è un’altra sera in cui le parole confine, chiusura, distanza, accompagnate da numeri bui, sono udite di tutti. Dal mondo intero. C’è paura, ma c’è anche altro, in questi giorni. Ci sono i flash mob dai balconi, gli applausi dalle finestre per far sapere gli uni agli altri che si è lontani, ma non soli. Ci sono alcuni che ci tengono a darci coraggio, a confortarci. E ci si fa forza, pensando che qualcuno abbia ancora voglia di far sentire che siamo pur sempre noi, anche se ognuno al di qua del proprio muro. Qualcuno come un ragazzo di 16 anni, che mette computer, console, tre, quattro casse fuori fuori dallo studio, sul suo terrazzo di fronte al mare, mentre il sole tramonta sulla costiera, perché così magari qualcuno si accorge, si ricorda, che nonostante tutto è primavera, che c’è il tramonto, che c’è musica. Poco? Assolutamente no. Niente è poco in giorni come questi. Sopratutto una notifica sul cellulare che ti porta un momento così. Il ragazzo è Ivan Rispoli, meglio conosciuto come Dj Gisvan, 16 anni, talento del suono di Nocelle, giovanissimo dj e producer che un pezzo alla volta sta portando il proprio talento ad essere il suo futuro. Te lo auguriamo davvero. Nel tuo voler portare a tutti, oggi, un pezzo di bellezza, nel tuo modo di suonare davanti a una costiera immobile, ferita, ma bellissima e in ascolto, c’era qualcosa che rende un bravo dj un dj amato: c’era autentica generosità. C’era voglia di raggiungere tutti, di far sapere a tutti di non abbattersi. C’era il bisogno di far sentire che la musica, la gioia, c’erano ancora, ed erano capaci di superare quel maldetto e sacro confine di un metro che teniamo con rispetto tutti. Di far star bene noi, come fa sta ben lui. L’abbiamo sentito, e ci ha reso felici.

Sono le 18 quando il cellulare si illumina con una notifica: “@ivan_rispoli ha avviato un video in diretta”.

Sappi che è arrivato lontano, Ivan, oltre Nocelle, oltre il Vallone, oltre la Costiera. Lontano, in mezzo a tutto il silenzio di dolore che si sente intorno, e l’hai un po’ cancellato. Se Con-fortare, vuol dire portare coraggio, dare forza a tollerare le avversità, oggi un pezzo della nostra forza, del nostro conforto, sei stato tu.

Grazie. Continua così, siamo in ascolto.

CN