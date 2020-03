Italia, il ministro chiede alle banche di piantare alberi

Roma – Finalmente nasce la “banca degli alberi”. ad annunciarlo il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nel corso della presentazione di – M’illumino di meno – , la giornata dedicata al risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili; una campagna contro i cambiamenti climatici lanciata da Caterpillar, il programma radiofonico di Radio 2 Rai. Il ministro ha aggiunto : “Stiamo costituendo, primi al mondo, una banca per gli alberi chiedendo al sistema bancario di finanziare, insieme al ministero, la piantumazione di alberi in Italia. L’alta finanza deve iniziare a scendere in campo al fianco dei cittadini“. Il ministro ha promesso che a breve , a proposito del verde urbano, i cittadini potranno partecipare alla decisione di tagliare o meno gli alberi in città.

a cura di Luigi De Rosa

(fonti ANSA 3 marzo 2020; Il Manifesto, L’Extraterrestre ediz. del 5 marzo 2020)

(nella foto un Carrubo, Oasì in Città Sant’Agnello, Napoli)