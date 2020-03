ITALIA PRIMA CON DOROTHEA WIERER NEL BIATHLON

(Fotogramma/Ipa)

L’azzurra Dorothea Wierer vince per la seconda volta consecutiva la Coppa del Mondo generale di biathlon. L’azzurra, in un inseguimento durissimo e condizionato dalle raffiche di vento, riesce ad andare a riprendere Tiril Eckhoff, starle davanti e conquistare così i punti necessari per restare la leader della classifica nell’ultima gara della stagione. L’azzurra chiude all’11/o posto nella pursuit nella tappa di cdm di Kontiolathi in Finlandia ma è sufficiente per aggiudicarsi il trofeo di cristallo. La vittoria di tappa è andata alla francese Simon, terza l’altra azzurra, Lisa Vittozzi. La classifica finale vede Dorothea Wierer trionfare con 793 punti, appena 7 più di Eckhoff. La Wierer diventa la prima italiana degli sport invernali a vincere due Coppe del Mondo generali consecutive. Quest’anno ha vinto anche 2 ori e 1 argento individuali ai Mondiali di Anterselva.