Italia. Dalla Cina un team di medici esperti nella lotta al Coronavirus

Per combattere insieme l’epidemia da Covid-19, il governo cinese ha inviato un team di esperti medici in Italia, formato congiuntamente dal National Health Commission of China e dalla Red Cross Society of China.

Il team è arrivato oggi a Roma insieme alle donazioni delle attrezzature e dei materiali sanitari d’emergenza.

Sui social è presente il seguente messaggio:

“Per combattere insieme l’epidemia da Covid19, la Cina ha inviato in Italia un team di medici esperti del National Health Commission of China e della Red Cross Society of China. Il team volerà oggi a Roma con donazioni di attrezzature e di materiali sanitari. #ForzaCinaeItalia”.

Come è noto, come riportato da “Il Riformista”, la Cina è stata la nazione da cui il covid-19 è partito per poi diffondersi in tutto il mondo, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità è dovuta intervenire nel dichiarare il nuovo coronavirus la pandemia del nostro millennio. Giorno dopo giorno stanno riuscendo a contenere questa epidemia tanto che molte città stanno riaprendo e molti ospedali costruiti ad hoc per ospitare i malati contagiati dal virus stanno chiudendo per diminuzione dei pazienti. Nonostante stiano riuscendo a vivere di nuovo, i medici cinesi esperti di questo nuovo virus sono scesi in campo nuovamente in questa esperienza contro il covid-19 a favore degli italiani.