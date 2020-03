Italia. I contagi rallentano ma aumentano i morti

Per il terzo giorno consecutivo cala il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia: oggi sono 3.612 mentre ieri erano 3.780 e domenica 3.957. Torna invece a salire il numero delle vittime in un solo giorno: oggi sono 743 mentre ieri erano 601 e domenica 651.

E’ quanto si legge nel bollettino giornaliero della Protezione Civile. E’ il secondo dato più alto dall’inizio dell’emergenza (domenica 22 marzo sono stati registrati 793 morti) che ha provocato in totale 6820 vittime.

Il numero dei contagiati nelle ultime 24 ore è di 3612 persone (totale 54.030) mentre quello dei guariti è di 894 (totale 8326). Sono complessivamente 69176 le persone in Italia risultate positive al coronavirus. Il dato comprende anche i deceduti e i guariti.