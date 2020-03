Ischia. Prezioso intervento dei Carabinieri in aiuto di un’anziana in difficoltà rimasta senza corrente elettrica

Ischia. I carabinieri continuano a perlustrare il territorio e ad essere presenti, insieme a tutte le forze dell’ordine, per garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle regole. Ed il loro intervento si è rivelato prezioso per una 70enne dell’isola verde la cui abitazione è rimasta improvvisamente senza corrente elettrica. La donna, preoccupata di perdere gli alimenti che aveva nel frigorifero (preziosi in questo periodo di isolamento), si è affacciata dalla finestra per chiedere aiuto poiché da sola non riusciva a risolvere il problema. Una pattuglia di Carabinieri che in quel momento transitava sul posto è immediatamente intervenuta. Gli agenti, indossando i dispositivi di protezione, sono entrati nell’appartamento dell’anziana e sono riusciti ad individuare il guasto ripristinando il funzionamento dell’impianto elettrico.