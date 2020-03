Ischia. Due 26enni del posto escono di casa durante il periodo di quarantena, denunciati per diffusione colposa di epidemia

Ischia. In questo periodo di emergenza i controlli sull’isola sono serrati per assicurarsi che la popolazione rispetti le misure imposte e non lasci la propria abitazione se non per comprovati motivi di necessità in modo da scongiurare il diffondersi del contagio. Due 26enni del posto, rientrati dalla Lombardia e sottoposti precauzionalmente al periodo di quarantena, hanno trasgredito e si sono allontanati dal proprio domicilio per regalarsi una passeggiata all’aperto nelle ore notturne nel borgo di Sant’Angelo. I Carabinieri, però, durante l’attività di pattugliamento li hanno scoperti mentre si nascondevano dietro ad un muretto nella speranza di eludere i controlli. Ma gli agenti delle forze dell’ordine li hanno bloccati, identificati e denunciati per diffusione colposa di epidemia.