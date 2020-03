#iorestoacasa , ma loro? Senza Tetto il dramma dei 50 mila a Napoli al tempo del Coronavirus . In Campania per chi ha una casa , stare a casa è un sacrificio, ma per chi non ne ha , che deve fare? Senza contare la chiusura delle mense della caritas. In fila per accedere al dormitorio «La palma» a Napoli, attraversa parte del rione Sanità. «Noi li accogliamo, li facciamo disinfettare, lavare e cambiare e chi vuole può anche cenare – Spiega Danilo Tuccillo, presidente della cooperativa la locomotiva, che gestisce il dormitorio – poi però la mattina devono andare via e a quel punto saranno per strada per tutta la giornata e, ovviamente, la conseguenza è che il rischio contagio aumenta per tutti. Noi non abbiamo avuto alcuna indicazione dalle istituzioni per quanto riguarda un eventuale gestione dell’emergenza: per esempio non sapremmo come fare per approntare una quarantena, inoltre i volontari che ogni sera vengono a darci una mano, con le nuove disposizioni non possono muoversi. Anche il nostro piccolo bus che accoglierebbe nove persone, ora fa più viaggi portandone non più di quattro. È un servizio importante perché per arrivare qui bisogna fare una salita molto ripida e non tutti ce la fanno perché ci sono tanti anziani».Scrive il Corriere

In tutto a «La palma» arrivano un centinaio di persone la maggior parte tra i 35 e i 55 anni, ma ci sono anche tanti giovani e anziani. Alle otto del mattino c’è una signora anziana che ha difficoltà a camminare che si trattiene fuori al portone del dormitorio per sorseggiare il suo caffè. Ora dove vai? – le chiedo. «Su una panchina e lascio che passi il tempo». E il coronavirus? Sai che dovresti stare a casa? «Ma io una casa non ce l’ho. Che devo fare? Non c’è soluzione». Sono storie in bilico tra il dramma e la poesia. Rosaria è più giovane e mentre lascia la struttura, con un sorriso dice che va a farsi una passeggiata a Mergellina. Alcuni di loro sono redattori e venditori del periodico “Scarp de Tennis”. «I guadagni della vendita del giornale è una piccola fonte di reddito per i senzatetto – spiega Laura Guerra, che coordina la redazione napoletana – purtroppo però abbiamo dovuto chiudere e quindi a loro mancherà anche questo tipo di sostentamento». Luciano dell’Isola ha 50 anni, è uno dei venditori. Ha perso lavoro e genitori e da tempo vive in strada. «La pandemia ci spaventa ma cerchiamo di fare il possibile per tutelarci e tutelare anche gli altri. Per esempio io evito i luoghi affollati e quindi pur dovendo girovagare tutto il giorno, cerco di trovarmi dei posti in cui non c’è tanta gente. Il problema di questi giorni è che hanno chiuso anche le mense e quindi ci danno giusto i cestini ma non possono accoglierci nei locali. E’ una situazione difficile per le persone anziane che soffrono il freddo e per quelle che non accedono ai dormitori e sono costrette a dormire per strada. Noi siamo gli ultimi e restiamo anche in condizioni di emergenza invisibili».