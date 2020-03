iorestoacasa e coloro, filmo, fotografo e racconto. Il concorso a Premi di Positanonews: “La bellezza della Costa d’ Amalfi in questi giorni sospesi”

#iorestoacasa e coloro, filmo, fotografo e racconto. Il concorso a Premi di Positanonews . Un sottotitolo? ” La bellezza della Costa d’ Amalfi in questi giorni sospesi ” viene anche dall’esigenza di tenere impegnati i nostri ragazzi, ma anche i grandi , in qualcosa di creativo in questo momento di quarantena da coronavirus Covid19 e Io resto a casa e coloro, filmo, fotografo e racconto .

Ecco la bellezza salverà il mondo e “Raccontare la bellezza” dovrebbe essere un nostro imperativo anche e sopratutto in questi giorni. Raccontiamola in immagini e parole.

La consigliera comunale alle pari opportunità Anna Mandara in prima fila per questa iniziativa “Daremo i premi ai lavori migliori e saranno occasione anche di rilancio per Positano e la Costiera amalfitana .

I lavori verranno suddivise in categorie corrispondenti alla frequentazione scolastica. Dunque Primarie, Medie, Superiori e Over.

Una classifica speciale per lavori di altre zone limitrofe della Campania dalla provincia di Salerno e Napoli .

Bisognerà mandare i propri lavori sulla Pagina Facebook di Positanonews ( A questo link ) con un messaggio dopo aver messo mi piace o a direttore@positanonews.it e provvederemo noi a metterle sulla pagina .

Vi saranno vari premi

Nella foto Gabriella una delle vincitrici del contest che continua ( foto sui vostri social taggando la pagina facebook di Positanonews o mettendo il link e l’hastag #iorestoacasa #positanonews per lei pizza per due alla Stelluccia alla fine della quarantena…