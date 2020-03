Buongiorno da Sorrento oggi a noi di Positanonews piace aprire con questo post del giornalista Fabrizio Guastafierro che ha guidato Il Golfo primo giornale locale cartaceo di Positanonews.. ogni giorno in edicola, un’impresa.

IO PENSO POSITIVO

Perché mi domando: quando ti capita di guardare uno spettacolo del genere…. Come puoi fare a non pensare in positivo???

Ci vorrà ancora del tempo e, intanto, ognuno di noi deve comportarsi responsabilmente. Però, – spero il prima possibile – potremo tornare a godere di tutto questo e di tante altre cose belle.

La foto è di Ernesto Gaudiello

E’ bella questa idea di Fabrizio

“Ogni giorno dovremmo ascoltare una piccola melodia, leggere una bella poesia, vedere una pittura squisita e, se possibile, dire delle parole gentili”

(Johann Wolfgang Goethe)

Il “sequestro” in casa, impostoci dal coronavirus, ci offre questa opportunità. Facciamo quindi di necessità virtù.