Intervista a Red Naima autrice fumetto Fronn ‘e Limon SCIROCCO

Ci sono cose che nemmeno una quarantena può fermare. I rami dei ciliegi in primavera, che anzi senza gas di scarico hanno l’opportunità di sbocciare in tutto il loro splendore. Il venire al mondo della figlia della tua amica (sappiamo già che svilupperà una personalità molto particolare). E la pubblicazione di un’opera a fumetti, la cui protagonista era già nel cuore di molti positanesi e sorrentini.

Si tratta di Fronn ‘e Limon, la graphic novel della scrittrice e fumettista Naima Morelli, in arte Red Naima. I suoi fumetti nello stile del realismo magico, ambientati tra la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, vedono protagonisti volti positanesi e suggestioni della nostra terra.

La battaglia ambientalista per la salvaguardia dei nostri luoghi naturali sono resi con un tratto in bianco e nero, dove Milo Manara e Crepax si incontrano.

Proprio in questi giorni di quarantena il fumetto Fronn ‘e Limon SCIROCCO è stato pubblicato in italiano, e tra qualche settimana anche in inglese, ed è acquistabile su Amazon. Abbiamo intervistato (virtualmente visto che #noirestiamoacasa) l’autrice

– Raccontaci della genesi di quest’opera, cosa ti ha spinto a realizzare Fronn ‘e Limon?

Il personaggio di Fronn è nato in un momento della mia vita dove avevo voglia di guardare il mio paese natio, Sorrento, e quello adottivo delle mie estati, Positano, con altri occhi.

Avevo voglia di catturare i lunghi pomeriggi passati sula Spiaggia Grande a dipingere con i pittori, e restituire tutta la bellezza, la poesia e la gioia che si respira nei nostri luoghi. E ho scelto quello a me più caro: il fumetto, o come lo chiamano adesso, la graphic novel.

– Chi è il personaggio di Fronn? Cosa rappresenta?

Fronn per me incarna un sentimento di pura gioia, di armonia con il creato, che è sempre vivo in noi, nonostante le difficoltà del quotidiano che spesso ci rendono difficile accedergli. Nel fumetto, Fronn è una giovane raccoglitrice di limoni.

In particolare nelle storie di questo volume appena edito è una ventenne spensierata, impegnata però nella lotta ambientale per la salvaguardia della propria terra. Degli elementi di realismo magico si trovano nella materializzazione del vento Scirocco, che è l’amante di Fronn. Proprio come un vento, questi appare e scompare, creando scompiglio nelle vite dei personaggi.

– Questa tua nuova pubblicazione Fronn ‘e Limon SCIROCCO raccoglie in forma unitaria tre storie edite da Cagliostro Express nel 2011 – come mai la decisione di pubblicarle entrambe adesso, in un volume unitario?

Fronn ‘e Limon è un personaggio nato originariamente in una piccola storia breve per un forum di fumetti nel lontano 2010. Intercettato dalla casa editrice Cagliostro, mi fu chiesto di trasformarlo in una storia in tre volumi, pubblicata poi da loro.

Sono impegnata da un anno in un progetto editoriale, che vede la creazione di una collana unitaria per i miei lavori. Ho cominciato con un fumetto ambientato tra le due guerre, Vince Chi Dimentica, continuo con Fronn e poi ci sarà un terzo lavoro chiamato Tufo.

– Abbiamo visto negli anni scorsi l’episodio successivo Fronn ‘e Limon MAESTRALE sul blog di Massimo Capodanno. A quando la pubblicazione cartacea?

Per quanto riguarda Fronn, dopo l’estate oltre a MAESTRALE, il seguito di SCIROCCO, ci sono da aspettarsi altri due volumi. Ma tempo al tempo.

– Viviamo un momento difficile di quarantena, in questo scenario, cosa può dare una storia del genere alle nostre vite?

Direi un momento di svago e piacere che va al di là di una distrazione da quello che stiamo vivendo. Si tratta di una distrazione che ci connette a quello che è essenziale e importante nella vita; un sentimento di gioia primordiale, che è quello che ci sosterrà in questa quarantena, e ci permetterà di risorgere quando tutto sarà finito.

– Dove possiamo acquistare il volume, e vedere i tuoi lavori online?

Su Amazon, Fronn SCIROCCO lo trovare all’indirizzo: amzn.to/2U0gyek – Sul mio sito invece trovate i miei lavori: https://www.rednaima.com/fronnelimone/ e infine sono anche su Instagram: https://www.instagram.com/rednaima/?hl=it