INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE STRADALE CITTA’ DI NAPOLI PROGRAMMA

*PROGRAMMA INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE STRADALE NELLA CITTÀ DI NAPOLI – PROSSIMI INTERVENTI:*

*Oggi – Giorno 23.03.2020 Lunedì*

*IV Municipalità*

*Ore 9:30* 2 lavastrade Asia + 3 pick up ASL

Zone adiacenti Corso Malta e zona Piazza Nazionale e traverse con l’intero quadrilatero tra Via Arenaccia; Piazza Carlo Terzo e Corso Malta. Via T. Blanch, Via Corso Malta, Via Colonnello Lahalle, Via Pignatelli, Via luigi Vista, Via Ferrante Loffredo, Via Polveriera, Via D’Avalos, Via G. Carafa, Via Persico. Il Quadrilatero tra Via Alessio Mazzocchi, Via S. Alfonso dei Liguori, Via Arenaccia

*Ore 9:30* Autobotte del Comune

Via Don Bosco, Via Santa Maria del Pianto, Via del Riposo

*Ore 7:00* Autobotte ABC + 1 pick up ABC Punto d’incontro Sacro Cuore di Corso Europa

Corso Europa, Via Caravaggio, Via Terracina, Parco San Paolo tutto + Completamento Bagnoli

*Ore 7:30* 4 Trattori Coldiretti Copertura territorio e strade di Agnano – Punto d’incontro Viale Giochi del Mediterraneo vicino cinema Med

*VI Municipalità*

*Spray wash ore 6:00*

Piazzale stazione vesuviana Madonnelle, Via Madonnelle Via Arturo Benedetti Michelangeli, Via Niccolò Paganini, Via Molino Fellapane, Via Vicinale Porchiano) e per lunedì 22 sempre su Ponticelli (Via Botteghelle incrocio Via Madonnelle, Via Botteghelle, Via Via Eugenio Montale, via Andersen, Via Panagulis, Via Esopo, Via Vittorio Alfieri, Via Ungaretti, 4° trav. Botteghelle, Via Cupa Pepe, Via Principe di Napoli fino a via argine)

*Ore 23:00 2 lavastrade + 3 pick up*

Rione Traiano + Via Cintia

*IX Municipalità*

Via Romolo e Remo, Via Tertulliano, Via Menenio Agrippa, Via Cassiodoro, Via Antonino Pio, Via Cornelia dei Gracchi, Piazza Ettore Vitale, Via Nerva, Via Tullio Ostilio, Via Numa Pompilio, Via Cupa Cintia, Via seconda traversa Cupa Cintia, Via Vicinale Cupa Cintia.

Marco Aurelio, Via Orazio Coclite, Via Lattanzio, Via Anco Marzio, Via Catone, Via Livio Andronico, Via Padula, Via Cupa Cintia, II traversa dell’Epomeo Parco Quadrifoglio, Via del Cimitero, Via Civita Dei

*Programma del 24 marzo 2020*

*Ore 9:30 1 lavastrada grande + 2 pick up Asl* Appuntamento Via Repubbliche Marinare altezza Mercedes

VI Municipalità

Lotto O+ Ospedale del Mare+ direttrice Via Bartolo Longo e Via Mastellone e traverse

Viale delle metamorfosi, cupa censi dell’arco e via enrico russo (ingressi ospedale del mare), via mario pomilio, via odissea, via dei papiri ercolanesi, via oplonti, via decio mure,via bronzi di riace, via angelucci arnaldo, via del fauno, via dei mosaici, via Cleopatra, Via Bartolo Longo da via Mastellone a via Volpi

*Ore 9:30 1 lavastrada piccola + 1 pick up Asl* Appuntamento: Piazza Bovio adiacenze Camera di Commercio

II Municipalità

Forcella: Via Vicaria Vecchia, Via Forcella, Via Giudecca Vecchia, Via delle Zite, Vico Scassacocchi, Via Tupputi, Via Travi, Vico della Pace, Via San Nicola dei Caserti, Carmeniello ai Mannesi, Via S. Arcangelo a Baiano, Via Cesare Sersale, Via S. Trinchese, Via Tramontano, Via Cardinale Burani d’ Arezzo, Via Canalone Fontana dei Serpi, Piazza Calenda, Via Pietro Colletta, S. Agostino alla Zecca, Via Sedil Capuano. S. Maria Verte Coeli, Vico Serpe, Via S. Maria ad Agnone, Vico Carbonari, e gli altri vicoli che portano su Via Carbonara

*Ore 6:00*

*VI Municipalità*

(SPRAY WASH)

via provinciale delle Brecce (da via mario palermo a via esopo) Via Comunale Maranda, Via Vicinale Maranda, Via Molino Salluzzo, Via Cupa Molisso, Via Commissario Ammaturo, via maglietta, via molino del salice, via molino piscopio, via molino fellapane, via molino dei cordari

*Ore 8:00 Autobotte Comune*

Via Mastellone, Via Metamorfosi, Via Pomilio, Discesa Russo, Via Domenico Rea, Via Attila Sallustro, Via Carlo Miranda, Via Aldo Merole, Via Califano, via Maria Malibran

*VII Municipalità*

*1° Trattore*

Via Vittorio Emanuele III Miano, Piazza Regina Elena, Vico Chiesa, Via e Vico Parise, Vico Cotugno, Piazza Milizia, Via Principe Umberto, Vico Croce, Via Liguria, Via Valente, Vico Cirillo, Corso Mianella (da San Francesco d’Assisi a Via Croce), Rione Via Valente Civ. 13, Cupa Capodichino, Via Zanotti Bianco, Via Gherardo Marone, I II III IV Traversa Cupa Capodichino, Cupa Santa Cesarea, Via Capocelato, Via Cardinale Filomarino, Via Parascandolo, Via Sant’Andrea ad Avellino, Via Aspreno Galante, Via Abate Alferio, via detta Tramvia Fratta, Via Bolvito, Via Beato Cristiano Franco

*2° Trattore*

Via Cassano per intero

Rione dei Fiori per intero

Via del Camposanto, Via Limitone d’arzano e traverse, Via Napoli Roma, Cupa Arianova, Via Spanò, Via Marcolongo, Traverse Maffettone, Via Imperatore, Via Ernesto Pascal, I II traversa Casilli, Via Ciro Improta, Via Monte Nero, Via Monte Somma, Largo Beato Errico, Piazza Tessitori di seta, IV Traversa Corso Italia, Via Tagliamonte, Via Giovio, Via Alfano I, Via Diacono, Via Cardinale Baronio, Via Cimitero, Via Vicinale Piscinola

*3° Trattore*

Cupa Principe, Via della Tramontana, Via del Grecale, Via del Libeccio, Via del Sestante, Trav II Santa Croce, Via del Maestrale, Via Astrolabio, Cupa del Segretario e traverse, Via detta Casoria, Via Icaro, Cupa Arcamone, via Rosa dei Venti, Rione San Michele, via Selva Cafaro, Via Lindbergh, Via F.lli Wrigth, Strada Comunale Tavernola, Via Liburia, Via Sputnik, Via gagarin

*VIII Municipalità*

*4° Trattore*

Cupa Spinelli, Via Carlo Maiuri, Via Cortese, Via Compagna, Via Cupa del Cane, Via Tirone, Via delle Cave, Corso Chiaiano, Via Barone, Via Comunale Spinelli, Via XX Settembre, Via Tiglio, Via Pendino, Piazza Margherita, Via della Chiesa, Via Cocchia sotto Arco, Via Raffaelli, Via Vecchia Napoli

*5° Trattore*

Cupa Toscanella, Piazzetta Caracciolo, Piazza S. Croce, Cupa Costa, Via due Portoni, Orsolona a S. Croce e traverse, Via L. Bianchi, Via Quagliariello, Via Lardighello, Via Reggente, Via Rotondella, Via Genise, Via Cosentino Mario, Via Soffritto, Cupa Camaldoli, Vico dietro Nazareth, Via Romualdo e traversa imperiale, Via A. Cinque

*Ore 23:00*

*I Municipalità*

*1 lavastrade + 2 pick up*

Corso Europa, tutta Via Tasso, Madre teresa di Calcutta, giunti su Corso Vittorio Emanuele, raggiungono la Metro di Mergellina e igienizzano tutta la via Mergellina e traverse, risale da Via Orazio ed igienizza Via Petrarca.

*1 lavastrade + 1 pick up*

Viale Maria Cristina di Savoia, Arangio Ruiz, Andrea d’Isernia, Via Andrea Mariconda, Via Biagio da Morcone, Via Luca da Penna, Piazza Beneventano, Via Bartolomeo di Capua, procedendo su Via dei Mille prendere Via Vito Fornari, Via Vetriera, Rampe Brancaccio. Ci si trasferisce su Via Orazio fino a prendere Via Stazio, Via Ortensio, Via Pacuvio ed immettersi du Rampe Sant’Antonio.

*Programma del 25 marzo 2020*

*I Municipalità*

Il Pallonetto (Via Solitaria, Via Pallonetto a Santalucia, Via Egiziaca a Pizzofalcone, Via Generale Parisi, Vico Barriera a Pizzofalcone, Vico Forno alla Solitaria, Vico Storto Pallonetto S. Lucia, Salita Echia, Via Nunziatella, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria, Via Serapide

*II Municipalità*

Tutta l’area ed i vicoli tra Via Nuona Marina, Via De Pretis, Via Medina, Via Colombo

DIEGO VENANZONI

Consigliere Comunale

di Napoli