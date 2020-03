INSIGNE … SPOT RIVOLTO AI RAGAZZI ” UAGLIU’…. RESTATE A CASA”

“Ragazzi mi raccomando stiamo a casa, non usciamo. Così tutti insieme combattiamo il coronavirus. M’arraccumann uagliu’ nun ascit statev a casa”.

Lo afferma in un video su Instagram Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli, ieri aveva parlato al telefono con il governatore campano De Luca per fare una donazione al sistema sanitario regionale e oggi ha rivolto un appello direttamente ai napoletani, prima in italia e poi in dialetto.